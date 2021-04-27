МОЗ виділило майже 700 мільйонів на кисневі концентратори

МОЗ виділило майже 700 мільйонів на кисневі концентратори

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я виділило 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медзакладів первинної ланки.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми виділили 693 мільйони гривень. Зараз купуються кисневі концентратори саме для первинного рівня - як обмінний фонд. Для того, щоб могли видавати ці концентратори, які будуть потім і після ковіду використовуватися”, - сказав міністр.

Окрім того, він прокоментував виступ волонтерки Лесі Литвинової, яка заявила, що за останній місяць фонд “Свої“ видав понад тисячу кисневих концентраторів пацієнтам з COVID-19. За її словами, багатьох із них виписали з лікарень з низьким рівнем сатурації, і вони потребували кисневої підтримки.

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“Якщо говорять, що людину виписали із сатурацією на рівні 65, то я хочу конкретний випадок, бо це по суті звинувачення на адресу лікарів. Не можна виписати людину з лікарні з сатурацією 65. Просто не можна”, - наголосив Степанов.

Фото: МОЗ

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