МОЗ виділило майже 700 мільйонів на кисневі концентратори

Міністерство охорони здоров’я виділило 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медзакладів первинної ланки.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми виділили 693 мільйони гривень. Зараз купуються кисневі концентратори саме для первинного рівня - як обмінний фонд. Для того, щоб могли видавати ці концентратори, які будуть потім і після ковіду використовуватися”, - сказав міністр.

Окрім того, він прокоментував виступ волонтерки Лесі Литвинової, яка заявила, що за останній місяць фонд “Свої“ видав понад тисячу кисневих концентраторів пацієнтам з COVID-19. За її словами, багатьох із них виписали з лікарень з низьким рівнем сатурації, і вони потребували кисневої підтримки.

“Якщо говорять, що людину виписали із сатурацією на рівні 65, то я хочу конкретний випадок, бо це по суті звинувачення на адресу лікарів. Не можна виписати людину з лікарні з сатурацією 65. Просто не можна”, - наголосив Степанов.

Фото: МОЗ