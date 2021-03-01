Міносвіти хоче змістити дату ЗНО з математики - освітній омбудсмен

Міністерство освіти та науки хоче змістити дату ЗНО з математики з 28 на 27 травня.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Міністерство освіти і науки України планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку та підготовки між ЗНО з англійської мови та обов'язковим тестом з математики. Попередній тест - з англійської мови - відбудеться 25 травня. За графіком наступний тест мав би бути 28 травня, що давало випускникам три повноцінних дні на відпочинок та підготовку. Але за пропозицією Департаменту освіти та науки КМДА наразі готується наказ МОН про перенесення тестування з математики з 28 на 27 травня, що вважаю грубим порушенням прав здобувачів освіти», - написав Сергій Горбачов.

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Освітній омбудсмен зауважив, що «вносити колотнечу» у процес підготовки до ЗНО та нехтувати правами випускників неприпустимо, та наголосив, що звернувся з цього приводу до Міністерства освіти та науки.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація на ЗНО почалася 1 лютого і триватиме до 5 березня.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (МОН) від 30 вересня 2020 року № 1210 основна сесія ЗНО має відбутися за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.