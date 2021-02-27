У Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи за образу правоохоронців

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, в якому пропонується запровадити адміністративну відповідальність за образу правоохоронців при виконанні ними службових обов'язків, а також посилити відповідальність за дрібне хуліганство.

Як передає Укрінформ, проєкт закону №5050-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів" оприлюднено на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має на меті запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, працівників Державної прикордонної служби при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону під час залучення їх до охорони громадського порядку.

Пропонується також посилити адміністративну відповідальність за вчинення дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП) в частині збільшення розміру адміністративного штрафу та запровадження окремої правової кваліфікації повторності таких діянь.

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Зокрема, передбачається внесення змін до окремих положень ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст. 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) щодо встановлення відповідальності за образу поліцейського під час виконання службових обов'язків, а так само військовослужбовця та члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, під час їх залучення до охорони громадського порядку.

Такі діяння пропонують карати накладенням штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин, або виправними роботами від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом від 5 до 10 діб.

За публічну образу поліцейського при виконанні службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку пропонують штрафувати в розмірі від 20 до 40 НМДГ (340-680грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

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Крім того, законопроєктом передбачено внесення змін до ст.ст. 262 та 263 КУпАП в частині уточнення підстав для застосування процедури адміністративного затримання поліцейськими, посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних силах України та Державної прикордонної служби.

Також пропонуються зміни до санкції статті 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та збільшення розміру адміністративного стягнення у вигляді штрафу (від 170 грн до 510 грн), запроваджується додаткова правова кваліфікація повторності таких дій.

Як зазначається, на сьогодні за вчинення дрібного хуліганства передбачено адміністративний штраф у розмірі від 51 грн до 119 грн, востаннє ця норма переглядалася у 1997 році.