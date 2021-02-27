Венедіктова визнала, що інформацію щодо затримання ексбанкіра Яценка хтось «злив»

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова визнала, що хтось попередив підозрюваного у привласненні майна експершого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка про затримання, тому вона швидко підписала підозру.

Про це вона сказала в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.

«Те, що виток стався - це факт, і я вам хочу сказати, як людина, яка 11 місяців у прокуратурі, так, як інформація розповсюджується в правоохоронних органах, я думаю, що вона не розповсюджується ніде. Тому, чи знали ми, що може бути виток - так, звичайно, знали. Тому в «капсулі» трималось все. Чому я швидко підписала підозру, тому що коли вже інформацію знають більше, ніж довірена кількість осіб, що цим займалися, дійсно таке може статися», - сказала Венедіктова.

Вона запевнила, що не знає, звідки відбувся «злив» інформації - з Офісу генпрокурора, САП чи НАБУ, й обіцяла розібратися.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови ПриватБанку Володимиру Яценку, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про зловживання у ПриватБанку і якого згодом затримали працівники НАБУ.

23 лютого детективи НАБУ оголосили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк» підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Підозри експосадовцям ПриватБанку підписала генеральний прокурор.