Шкарлет: Прагнемо залучити більше дітей з окупованих територій навчатись в Україні

Міністерство освіти і науки прагне залучити більше дітей, які навчалися на окупованій території, до здобуття освіти в Україні.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі заявив голова міністерства Сергій Шкарлет.

“Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до здобуття освіти в Україні”, - наголосив міністр освіти.

Читайте також: Шкарлет анонсував законопроєкт щодо професійної освіти

Шкарлет повідомив, що через освітні центри «Крим-Україна» у 2016 році до українських закладів вищої освіти вступили 153 особи; 2017 року – 204 особи; 2018 – 254 особи; 2019 – 265 осіб; 2020 – 397 осіб;

Крім того, через освітні центри «Донбас-Україна» у 2016 році вступили 855 осіб; 2017 – 1346 осіб; 2018 – 1522 особи; 2019 рік – 1600 осіб; 2020 рік – 1629 осіб.

Зазначається, що до роботи щодо прийому осіб з тимчасово окупованих територій за спрощеною процедурою вперше долучилися всі заклади вищої освіти (ЗВО), які належать до сфери управління МОЗ, а також 14 ЗВО, які належать до сфери управління Мінкультури, та 3 ЗВО – від МВС.

Міністр також нагадав, що у 2020 році запрацювала окрема Урядова гаряча лінія (0-800-504-425) для вступників з ТОТ, яким надано понад 7 тисяч консультацій.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти й науки в межах реалізації ініціативи Президента щодо сприяння молоді з тимчасово окупованих територій України при вступі до закладів вищої освіти запроваджує пілотний проєкт безоплатних підготовчих курсів для дітей з окупованих територій.