Режим «paper less» запровадять до кінця року — Шмигаль

Режим “paper less”, коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг, буде запроваджений в Україні до кінця цього року.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно продовжити роботу для того, щоб послуги, які ми будемо надавати громадянам, були легшими, зрозумілішими, швидшими. Тобто, “paper less”, коли управління буде без паперів — це стратегія, які ініціював Президент України, і ми точно її реалізуємо до кінця цього року”, - сказав Шмигаль.

За його словами, влада також має зробити ряд інших конкретних кроків. Зокрема, завершити подальшу децентралізацію повноважень на принципах субсидіарності на місцях. Забезпечити ефективний перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях, синхронізувати мережу територіальних органів, центральних органів виконавчої влади з новим адміністративно-територіальним устроєм, осучаснити службу в органах місцевого самоврядування, врегулювати питання комунальної власності. Також треба ухвалити закони про місцеве самоврядування в Україні, про прийняття законів по місцеві державні адміністрації. Прем’єр-міністр додав, що реформу з децентралізації визнають як громадяни України, так і міжнародні партнери.

“Ми продовжуємо рухатися у напрямку завершення реформи, тому що Україна за дуже короткий період пройшла той шлях, який інші країни проходить десятиліттями”, - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у рамках реформи було творено 1469 громад, 136 районів, а раніше було 490. Новий адміністративно-територіальний устрій відповідає вимогам часу, переконаний глава уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 лютого обговорив із головами обласних та Київської міської державних адміністрацій стан реалізації реформи адміністративно-територіального устрою, зокрема утворення й реорганізацію районних державних адміністрацій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський раніше заявляв про те, що Україна з 2021 року розпочне входження до режиму “paper less”, коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.