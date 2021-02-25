Ліки проти COVID і пестициди: Абрамовський розповів, чим забруднений Дніпро

В Україні було проведено скринінг вод у басейні Дніпра на вміст 2 тис. забруднюючих речовин та майже 65 тис. хімічних сполук.

Про це в Укрінформі під час презентації результатів скринінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

«Був проведений скринінг на вміст 2 тис. забруднюючих речовин і нецільовий скринінг на вміст майже 65 тис. хімічних сполук. Під час скринінгу ми виявили, що значне забруднення створюють фармацевтичні засоби та їх сліди, зокрема засоби, які використовуються під час лікування COVID-19», - сказав Абрамовський.

Він додав, що було виявлено навіть сліди агрохімікатів та пестицидів, які були заборонені ще у 60-х роках ХХ століття, що свідчить або про неналежне зберігання, або, попри заборону, про використання цих речовин. Він наголосив, що походження таких забруднень стане окремим предметом дослідження контролюючих органів.

Міністр зауважив, що скринінг був проведений на виконання водно-рамкової директиви ЄС, що є частиною Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, і за технічної допомоги проєкту Європейського Союзу «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного партнерства». Без цієї допомоги, за словами Абрамовського, цей скринінг тривав би ще декілька років. Але надалі, впевнений очільник Міндовкілля, Україна зможе самостійно проводити таку роботу.

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«Ми закінчуємо розбудову лабораторій чотирьох лабораторій у Слов’янську, Івано-Франківську, Одесі та Вишгороді Київської області. Вже повністю змонтовано лабораторне обладнання, і з цього року ми зможемо моніторити стан наших водойм самостійно», - запевнив Абрамовський.

Він також акцентував на значенні проведеної роботи.

«Площа басейну Дніпра – 290 тис. кв. кілометрів в межах України. Близько 70% населення України є користувачами дніпровських вод. Дніпро несе води і з ними значну кількість забруднень в Чорне море, і робота, яка була проведена дає розуміння, над чим треба працювати і джерела викидів яких речовин треба визначити, щоб ефективно цим управляти і зменшити забруднення Дніпра», - наголосив урядовець.

Як повідомлялося, проєкт «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного партнерства» з вересня 2016 року надає підтримку шістьом державам Східного партнерства у наближенні їх законодавства до вимог ЄС у сфері управління водними ресурсами. Зокрема, у питаннях управління транскордонними річковими басейнами. В Україні проєкт надає підтримку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Державному агентству водних ресурсів у розробці водної політики та управлінні річковим басейном. Проєкт співфінансується Європейським Союзом (23,5 млн євро), Австрією і Францією (1 млн євро).