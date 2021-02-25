Шмигаль доручив пришвидшити формування відділів соцзахисту в громадах

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із головами обласних та Київської міської державних адміністрацій стан реалізації реформи адміністративно-територіального устрою, зокрема утворення й реорганізацію районних державних адміністрацій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Важливо, аби люди, які потребують допомогу, продовжували отримувати соціальну підтримку та захист від держави. Цьому варто приділити значну увагу в процесі продовження реформи й пришвидшити формування відділів соціального захисту населення в громадах», - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що налагодження взаємодії кожної громади з органами влади є важливим етапом під час реформи децентралізації. Цей процес, за його словами, має бути злагодженим та чітким і саме тому необхідно пришвидшити реорганізацію районних державних адміністрацій та забезпечити стабільну роботу органів соціального захисту.

Також учасники зустрічі обговорили заходи з протидії поширенню COVID-19 і недопущення наступної хвилі захворюваності. Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно посилити заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних норм.

Участь у нараді також узяли міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті децентралізації влади в Україні створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі і утворено 136 районів замість 490. Разом із скороченням кількості районів має відбутись і скорочення кількості районних державних адміністрацій.

Фото: Урядовий портал