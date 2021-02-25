Шмигаль доручив пришвидшити формування відділів соцзахисту в громадах
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
«Важливо, аби люди, які потребують допомогу, продовжували отримувати соціальну підтримку та захист від держави. Цьому варто приділити значну увагу в процесі продовження реформи й пришвидшити формування відділів соціального захисту населення в громадах», - підкреслив Шмигаль.
Прем’єр-міністр наголосив, що налагодження взаємодії кожної громади з органами влади є важливим етапом під час реформи децентралізації. Цей процес, за його словами, має бути злагодженим та чітким і саме тому необхідно пришвидшити реорганізацію районних державних адміністрацій та забезпечити стабільну роботу органів соціального захисту.
Також учасники зустрічі обговорили заходи з протидії поширенню COVID-19 і недопущення наступної хвилі захворюваності. Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно посилити заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних норм.
Участь у нараді також узяли міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Як повідомляв Укрінформ, в результаті децентралізації влади в Україні створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі і утворено 136 районів замість 490. Разом із скороченням кількості районів має відбутись і скорочення кількості районних державних адміністрацій.
Фото: Урядовий портал