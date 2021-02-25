Президент вшанував пам’ять Лесі Українки

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Також від Президента встановлено квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у столиці.

У свою чергу Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що 150-річчя від дня народження письменниці Лесі Українки — хороший привід ще раз перечитати її твори, які назавжди змінили українську літературу.

«Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки. Видатної української письменниці, поетеси та культурної діячки. Це хороший привід ще раз перечитати її твори, які назавжди змінили українську літературу», - написав спікер у Фейсбуці.

Читайте також: Уряд присудив премії імені Лесі Українки за твори для дітей та юнацтва