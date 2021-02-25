Президент вшанував пам’ять Лесі Українки
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Укрінформ
У 150-ту річницю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки від імені Президента Володимира Зеленського встановлено кошик квітів до пам’ятника письменниці у Києві.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Також від Президента встановлено квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у столиці.
Як повідомлялося, Зеленський 29 січня 2021 року підписав указ «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки» з метою вшанування пам’яті письменниці та популяризації її творчості.
25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.
Фото: Офіс президента