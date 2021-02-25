Суд у Харкові заблокував чотири проросійські Telegram-канали - "Картель", "Легитимный", "Резидент" і "Сплетницу".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Зокрема, направлено ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Світлани Колесник, якою передбачено:

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні Telegram-каналів: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница", шляхом зобов`язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України, […] закрити до них доступ".

Рішення було прийняте 23 лютого, копію відправлено до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

На оскарження суд дав п'ять днів з моменту оприлюднення цього рішення, а розпочати діяти воно має негайно.

Як повідомлялося, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

СБУ вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. «Головного менеджера» агентурної мережі, одесита, розшукують. Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 КК Державна зрада).

1 лютого в Київському районному суді Харкова Вікторії Даскаліці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1,58 млн грн, ще одну підозрювану в цій справі відправили під цілодобовий домашній арешт. 8 лютого Даскаліца вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.

Вікторія Даскаліца – громадянська дружина активного учасника одеського антимайдану Артема Давидченка, котрого СБУ вважає головним «менеджером» 12 Телеграм-каналів, підконтрольних 85-му Головному центру спеціальної служби ГУ Генштабу Збройних сил РФ. Від слідства чоловік переховується.