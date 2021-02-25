Мін’юст назвав найпоширеніші імена по батькові в Україні

За інформацією міністерства, найпоширенішими по батькові в Україні є: Миколайович/Миколаївна, Володимирович/Володимирівна, Олександрович/Олександрівна, Іванович/Іванівна, Васильович/Василівна, Сергійович/Сергіївна, Вікторович/Вікторівна, Михайлович/Михайлівна.

Про це повідомляє пише міністерство у Фейсбуці , передає Укрінформ.

«З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові», - йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті зауважили, що найбільше таких випадків зареєстровано у Харківській області (14), Дніпропетровській (12) та у Києві (11).

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Водночас у відомстві нагадали, що торік органи державної реєстрації актів цивільного стану склали понад 12,5 тисячі актових записів про зміну імені.

Як повідомлялося, в Україні дозволили змінювати ім’я, прізвище та по батькові з 14 років.