В Україні дозволили змінювати ім’я, прізвище та по батькові з 14 років

Кабінет Міністрів підтримав постанову про внесення зміни до пункту 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні.

«Мета (постанови – ред.) – привести Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 11 липня 2007 року № 915, у відповідність до Закону від 3 листопада 2020 року № 942-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на заміну по батькові», яким фізичній особі надано право змінювати по батькові на власний розсуд», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

У пояснювальній записці уточнюється, що до прийняття цього Закону фізична особа, яка досягла 14 років, мала право змінити своє по батькові лише у разі зміни її батьком власного імені або у разі виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження.

Водночас, як пояснюють у Мін’юсті, абзацом 4 пункту 3 Порядку передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові за процедурою, встановленою цим Порядком.

«Враховуючи, що з прийняттям Закону, який набрав чинності з 1 січня 2021 року, фізична особа по досягненні встановленого законом віку набуває право змінювати на власний розсуд своє по батькові, і заява про зміну по батькові буде розглядатись відповідно до Порядку, проєктом постанови пропонується внести зміну до пункту 3 Порядку, виключивши його абзац четвертий», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що після прийняття цієї постанови з боку громадян України, які досягли 14 років та проживають в нашій країні або постійно проживають за кордоном, може відбутися збільшення кількості суб’єктів звернень, які виявлять бажання скористатися послугою з держреєстрації зміни імені.

Також у Міністерстві юстиції очікують, що прийняття цієї постанови матиме короткостроковий вплив у вигляді збільшення навантаження на працівників, які надають адмінпослугу з держреєстації зміни імені.

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові».

Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників.

Цей закон набув чинності 1 січня 2021 року.