Апеляції на вирок Стерненку ще не надходили – прокурор

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко повідомив, що апеляції на вирок одеському активістові Сергію Стерненку від захисту ще не надходили, а сторона обвинувачення наразі також вивчає вирок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Костенко сказав на брифінгу в Офісі генпрокурора.

«Я наразі не маю інформації про те, що апеляцію подала сторона захисту, а прокуратура лише вчора отримала вирок, і ми його ще вивчаємо», - сказав Костенко.

За словами Костенка, коли будуть подані апеляції, то провадження буде спрямовано до апеляційного суду, а апеляційний суд, «відповідно, визначить дату, коли справу буде призначено до розгляду».

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський райсуд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінувала скоєння трьох злочинів, у справі про викрадення людини – 7 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти провели масові акції на підтримку Стерненка.