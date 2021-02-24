Апеляції на вирок Стерненку ще не надходили – прокурор
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Костенко сказав на брифінгу в Офісі генпрокурора.
«Я наразі не маю інформації про те, що апеляцію подала сторона захисту, а прокуратура лише вчора отримала вирок, і ми його ще вивчаємо», - сказав Костенко.
За словами Костенка, коли будуть подані апеляції, то провадження буде спрямовано до апеляційного суду, а апеляційний суд, «відповідно, визначить дату, коли справу буде призначено до розгляду».
Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський райсуд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінувала скоєння трьох злочинів, у справі про викрадення людини – 7 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.
Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.
Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти провели масові акції на підтримку Стерненка.