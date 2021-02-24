МВС впроваджує систему Connect Pro для людей з порушенням слуху

У МВС впроваджується система Connect Pro, яка дозволить українцям з вадами слуху повноцінно користуватися сервісами міністерства.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник очільника МВС Антон Геращенко.

«Між МВС і громадською організацією «Соціальна єдність» був підписаний меморандум про співпрацю, який дозволить більш ніж 400 тисячам українців з порушенням слуху повноцінно користуватися всіма сервісами системи МВС, завдяки інноваційній системі Connect Pro», - написав Геращенко.

У рамках пілотного проєкту Connect Pro вже встановлено ​​в сервісних центрах МВС в Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Завдяки чому, за підтримки перекладачів жестової мови, вже оброблено понад 1000 звернень людей з порушенням слуху.

Геращенко також повідомив, що 150 екіпажів патрульної поліції Києва оснащені планшетами, на яких установлена ​​система Connect Pro. Крім того, на п'яти прикордонних пунктах функціонують сервіси комунікації для людей з порушенням слуху.

Як повідомляв Укрінформ, українець Віталій Потапчук створив сучасні мобільні додатки для людей, які не чують.

Фото: МВС