МВС впроваджує систему Connect Pro для людей з порушенням слуху
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник очільника МВС Антон Геращенко.
«Між МВС і громадською організацією «Соціальна єдність» був підписаний меморандум про співпрацю, який дозволить більш ніж 400 тисячам українців з порушенням слуху повноцінно користуватися всіма сервісами системи МВС, завдяки інноваційній системі Connect Pro», - написав Геращенко.
У рамках пілотного проєкту Connect Pro вже встановлено в сервісних центрах МВС в Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Завдяки чому, за підтримки перекладачів жестової мови, вже оброблено понад 1000 звернень людей з порушенням слуху.
Геращенко також повідомив, що 150 екіпажів патрульної поліції Києва оснащені планшетами, на яких установлена система Connect Pro. Крім того, на п'яти прикордонних пунктах функціонують сервіси комунікації для людей з порушенням слуху.
Як повідомляв Укрінформ, українець Віталій Потапчук створив сучасні мобільні додатки для людей, які не чують.
Фото: МВС