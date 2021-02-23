Літак з COVID-вакциною очікується в найближчу годину – МОЗ

Прибуття до України літака з вакциною від COVID-19 очікується в найближчу годину.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

“В найближчу годину ми очікуємо на прибуття рейсу в аеропорт з вакциною”, - сказав Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 лютого заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. Очікується прибуття в Україну 500 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби.

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