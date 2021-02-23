Турчинов став в.о. Президента і Рада почала формувати новий Кабмін

Цього дня, у 2014 році, під час Революції Гідності, Олександр Турчинов став виконувачем обов’язків Президента України, а в Сімферополі пройшов Всекримський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу.

Як повідомляє Укрінформ, 23 лютого 2014 року, Верховна Рада прийняла постанову про покладення обов'язків Президента України на голову парламенту Олександра Турчинова, після чого парламент почав формування коаліційної більшості для голосування за новий Кабінет міністрів. Турчинов доручив нардепам сформувати уряд до 27 лютого.

Окрім того, Верховна Рада ухвалила постанову про передачу Межигір'я, де Віктор Янукович жив з 2002 року, у державну власність. Від того дня відвідати резиденцію експрезидента Януковича могли усі охочі. Ввечері цього ж дня активісти ввійшли і у резиденцію ексгенпрокурора Віктора Пшонки.

Цього ж дня в Сімферополі пройшов Всекримський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, в якому прийняли участь понад 5 тисяч осіб.

Учасники мітингу вимагали дострокових виборів Верховної Ради Криму і покарання чиновників за сепаратизм, також вони заявили про безумовну підтримку рішень, прийнятих Верховною Радою 21 і 22 лютого та засудили режим Януковича, «винного у вбивстві десятків громадян України, які виступили на захист демократії і прав людини в Україні».

На противагу цьому, в Севастополі відбувся мітинг проросійських сил. Під час нього активісти обрали «народного губернатора» Олексія Чалого, який згодом став одним із символів російської окупації півострова і «героєм кримської весни».

Тим часом в регіонах України тривав «ленінопад», який розпочався ще 8 грудня 2013 року поваленням пам'ятника Леніну у Києві напроти Бесарабського ринку. 23 лютого по всій Україні їх було знесено 58, а загалом за лютий 2014 року - 345 бюстів та пам'ятників.

Разом з тим, по всій країні продовжувалось переформатування влади: відставки губернаторів пройшли у багатьох областях України. Так, заяви на складання повноважень голови ОДА на той час написали у Луцьку, Рівному, Чернівцях, Закарпатті, Івано-Франківську, Миколаєві, Львові, Чернігові, Житомирі.