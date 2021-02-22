Зросла кількість українців, які підтримують Революцію Гідності

Станом на грудень 2020 року кількість українців, які підтримують Революцію Гідності, порівняно з 2018 роком зросла, а тих, хто не підтримує, - дещо зменшилася.

Про це свідчать результати дослідження «Ставлення українців до Революції Гідності та візій збереження пам’яті», які на пресконференції в Укрінформі оприлюднив директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов.

За даними дослідження, 34% респондентів підтримують Євромайдан, що на 3% більше, ніж у 2018 році.

При цьому 22% опитаних зазначають, що підтримували Революцію Гідності, але зараз не впевнені, чи потрібна вона була (у 2018 році цей показник становив 27%).

Кількість переконаних противників подій Революції Гідності з 2018-го по 2020 рік майже не змінилася. Якщо 2018 році Євромайдан «не підтримували тоді і зараз» 28% опитаних, то за останніми даними, цей показник становив 26%.

Водночас дослідники констатують скороченя частки українців, які вважають, що Майдан об’єднав країну. Так, у 2018 році таких було 48%, а наприкінці 2020 року - 40%. Натомість збільшилася частка тих, хто вважає, що Майдан розколов Україну, - з 36% до 41%.

Дослідження проводилося з 4 по 18 грудня 2020 року. Опитано 2188 на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму та міста Севастополь, а також тимчасово непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,1%.

Варто також зазначити, що у 2019 році Центр стратегічного розвитку територій дослідження не проводив, попереднє було проведене в 2018 році.