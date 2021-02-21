Українці відзначили подвиг Героїв Небесної Сотні пам’ятними заходами

Пам'ять Героїв Небесної Сотні, які сім років тому віддали свої життя заради європейської та вільної України під час Революції Гідності, вшанували українські громади в різних куточках світу.

Як передає Укрінформ, українці провели панахиди за загиблими героями, поклали квіти до пам’ятних меморіалів, виготовили паперових «ангелів пам’яті» та провели ряд інших заходів.

Зокрема, як повідомляє кореспондент Укрінформу, активісти української громади в Латвії, латвійські друзі України та працівники Посольства України в Ризі розпочали пам’ятні заходи панахидою за загиблими учасниками Революції Гідності та Героями Небесної Сотні, яку відслужив в українській капличці настоятель Ризької парафії УГКЦ отець Роман Сапужак.

У Литві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото: Посольство України в Латвії; Пласт у Латвії; Ukrainas atbalsta biedriba

Після того протягом кількох годин пам’ять загиблих можна було вшанувати на території Посольства України, у дворі якого був облаштований стенд пам’яті. Представники української громади, а також небайдужі громадяни Латвії приносили квіти, запалювали лампадки, розміщували на деревах «Ангелів пам’яті», більшість з яких за традицією, що склалася останніми роками, була виготовлена пластунами з осередку Українського пласту в Латвії.

Під час заходу посол України в Ризі Олександр Міщенко звернувся до присутніх зі словами скорботи і закликом не забувати подвиг сміливців, які повернули хід історії сучасної України задля її європейського майбутнього. Українське суспільство, за його словами, сьогодні як ніколи потребує єдності у відстоюванні цього вибору.

Крім того, за ініціативи латвійського Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba відбулася й окрема зустріч у пам’ятника Т.Г.Шевченку в парку Кронвальда в центрі міста. Там запалили лампадки, поклали квіти до пам’ятника Кобзарю, а на деревах поруч розвішали «Ангелів пам’яті».

Також пройшли загальнолатвійські флешмоби #АнгелиПамяті та #КримЦеУкраїна (на згадку про те, що 20 лютого 2014 року почалася спецоперація Кремля по окупації Криму), в яких взяли участь мешканці не тільки Риги, але також Єлгави, Бауски, Юмправи.

Українська громада штату Іллінойс у США мала змогу відвідати поминальну панахиду за загиблими учасниками Революції Гідності, яка відбулася в Українській Православній Катедрі Святого Андрія Первозванного в м. Блумінгдейл за участі співробітників Генерального консульства України в Чикаго.

Після закінчення панахиди відбулося покладання квітів до пам`ятника Героям Небесної Сотні, повідомляє Генеральне консульство України в Чикаго у Фейсбуці.

В Ізраїлі 20 лютого провели поминальну панахиду за загиблими учасниками Революції Гідності в Українській греко-католицькій церкві в місті Тель-Авів, передає Посольство України в Державі Ізраїль.

Присутні, серед яких були співробітники Посольства України в Ізраїлі та українська громада, згадали подвиг Героїв Небесної Сотні, які загинули захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Фото: Посольство України в Державі Ізраїль

Фото: Посольство України в Державі Ізраїль

У Литві представники громади українців Вільнюса, Посольства України у Литовській Республіці та литовської громадськості розпочали вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні панахидою, яку відслужив настоятель Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці у м. Вільнюс отець Миколай Руслан Козелківський (чину Святого Василя Великого).

Того ж дня, як повідомляє Посольство України в Литовській Республіці, в Українському сквері, що знаходиться у самому центрі Старого міста Вільнюса, відбулась тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели Пам‘яті-2021».

У Парижі всі бажаючі відзначити день пам'яті Небесної Сотні мали змогу помолитися на панахиді та Божественній літургії у Соборі Святого Володимира Великого, яку очолив владика Гліб Лончина, йдеться в Фейсбуці Єпархії святого Володимира Великого у Парижі для українців греко–католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії.

На церемонії вшанування опісля відбулося покладання квітів, а також з коротким словом виступили голова Репрезентативного комітету українців у Франції пан Тарас Горішній та Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції пан Вадим Омельченко.

У Бухаресті біля Посольства України в Румунії українці та співробітники дипломатичного представництва запалили свічки та поклали квіти до спеціально відкритого “стенду пам`яті”, вшановуючи пам’ять Героїв Небесної Сотні, «які пожертвували своїм життям заради неподільних та загальнолюдських цінностей гідності, свободи, рівності та солідарності», йдеться на сторінці дипустанови.

Фото: Посольство України в Румунії

Фото: Посольство України в Румунії

У Північній Македонії в українському посольстві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та показом фільму «Небесна сотня. Зима, що нас змінила». Також відвідувачі посольства змогли ознайомитися з виставкою фотоматеріалів, присвячених подіям на Євромайдані, йдеться на сторінці диппредставництва у Фейсбуці.

«Небесна сотня – це найкращі, найвідданіші представники нашої нації, які полинули у вирій за честь, свободу, свою країну, за право обирати свій власний шлях розвитку. Мало пам’ятати, слід бути гідними нескореним героям Майдану. Всім разом спільно і наполегливо продовжувати їх боротьбу за європейську демократичну Україну - країну, за яку боролася справжня еліта України – Небесна Сотня», - зазначила пані посол Наталія Задорожнюк.

У Казахстані колектив українського посольства долучився до ранкового молебня за Героями Небесної Сотні у храмі Української Греко-Католицької церкви м.Нур-Султан, йдеться на сторінці дипустанови.

Посольство України в Казахстані також долучилося до всеукраїнської тихої акції "Янголи пам'яті", віддаючи глибоку шану всім, хто поклав своє життя за свободу рідної землі та надихнув на боротьбу з російською агресією сотні тисяч українців.

Фото: Посольство України в Казахстані

Фото: Посольство України в Казахстані

20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні.

Народження назви “Небесна Сотня” літописці Революції Гідності датують 21-22 лютого 2014 року. Вона з’явилася під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності й виникла за аналогією з бойовими підрозділами Самооборони Майдану – сотнями.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності.

20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.