Рада скинула Януковича, який уночі втік до Росії

Сім років тому, 22 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, Верховна Рада скинула Януковича, звільнила Тимошенко, переобрала спікера і призначила нового міністра внутрішніх справ.

Окрім того, як повідомляє Укрінформ, Самооборона Майдану взяла під охорону адміністративні будівлі в середмісті Києва.

У ніч з 21 на 22 лютого 2014 року Віктор Янукович з найближчим оточенням залишив країну. Спочатку він залишив Київ й виїхав до Харкова, де за підтримки Росії намагався влаштувати з’їзд для відділення східних регіонів від України. Однак цей план зазнав поразки. Янукович та більшість членів його уряду, втекли до Росії. Дізнавшись про це, зранку 22 лютого тисячі активістів, журналістів та волонтерів приїхали до Межигір'я аби перевірити інформацію про втечу Януковича.

В резиденції нікого не було. Стоси документів плавали у Дніпрі, а на записах камер спостереження було видно, що вночі звідси поспіхом вивезли декілька вантажівок дорогоцінних речей.

Удень на засіданні Верховної Ради депутати прийняли відставку спікера Володимира Рибака і його заступника Ігора Калетника, констатувавши розвал правлячої коаліції. Головою оновленого парламенту був обраний Олександр Турчинов.

Разом із тим, парламент 328 голосами підтримав постанову про самоусунення Віктора Януковича з посади Президента України, аргументуючи таке рішення самоусуненням Януковича від виконання своїх обов'язків, та призначив позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року. Через два дні прокуратура порушила проти колишнього президента кримінальну справу за масові вбивства мирних громадян і оголосила його в розшук.

Парламентарі також призначили Арсена Авакова виконуючим обов'язки Міністра внутрішніх справ, висловили недовіру Генеральному прокуророві Віктору Пшонці та ухвалили постанову, яка давала формальні підстави для звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. Того ж дня Тимошенко залишила межі тюремної лікарні у Харкові, де вона у той момент перебувала, і ввечері виступила зі сцени Майдану.