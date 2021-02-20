“Ми сотнею пішли на Небо...”

20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні

Народження назви “Небесна Сотня” літописці Революції Гідності датують 21-22 лютого 2014 року. Вона з’явилася під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності й виникла за аналогією з бойовими підрозділами Самооборони Майдану – сотнями. 21 лютого були написані вірші поетес Людмили Максимлюк та Тетяни Домашенко, у яких використане словосполучення «Небесна Сотня». А наступного дня про Героїв Небесної Сотні вже говорили зі сцени Майдану та писали на інтернет-ресурсах.

Президентським указом від 11 лютого 2015 року встановлено День Героїв Небесної Сотні, який ми відзначаємо щороку 20 лютого, вшановуючи подвиг учасників Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинуло 48 осіб - захисників Майдану.

Цей день став своєрідною точкою неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, до старих корупційних схем, маркером нашого європейського вибору. За все це не просто стояли люди на Майдані, за це заплачено дуже велику ціну – людські життя.

Героями Небесної Сотні стали люди різних національностей, віросповідань, освіти, віку. Серед них – громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з Героїв – Назарію Войтовичу – було 17 років; найстаршому – Іванові Наконечному – 82 роки. Зі 107 Героїв Небесної Сотні – троє жінок: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет.

Смерть першого з Героїв Небесної Сотні, Павла Мазуренка, настала 22 грудня 2013 року внаслідок тілесних ушкоджень, завданих невідомими особами, які були одягнені у форму спецпризначенців.

Останній з лав Героїв, Віктор Орленко, помер 3 червня 2015 року через ускладнення внаслідок вогнепального поранення, отриманого під час штурму Майдану силовиками 18 лютого 2014 року.

Слідство у справах Майдану не завершене, а тому список загиблих Героїв Небесної Сотні може поповнитися.

Герої Небесної Сотні зробили свій вибір – виборювати свободу України та гідність її народу. Завдяки їм сьогодні Україна є вільною демократичною державою. Наш обов’язок – зберегти свободу та пам’ять про тих, хто загинув заради неї. Це найкраща подяка Героям.

ГЕРОЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження Дата та причина смерті Грудень 2013 – перша половина лютого 2014 року Мазуренко Павло Анатолійович, 2 грудня 1971 р., смт Любар, Житомирська область 22 грудня 2013 р., був побитий невідомими, одягненими в однострої, силовиками Слободян Тарас Ігорович, 10 грудня 1982 р., м.Тернопіль кінець грудня 2013 – січень 2014 р., був викрадений з Майдану, тіло знайдено поблизу міста Суми з відірваною внаслідок вибуху рукою Вербицький Юрій Тарасович, 25 серпня 1963 р., м.Львів 22 січня 2014 р., закатований невідомими Жизневський Михайло Михайлович, 26 січня 1988 р., м.Гомель, Білоруська РСР 22 січня 2014 р., вогнепальне поранення Нігоян Сергій Гагікович, 2 серпня 1993 р., с.Березнуватівка, Солонянський район, Дніпропетровська область 22 січня 2014 р., вогнепальне поранення Сеник Роман Федорович, 26 липня 1968 р., с.Наконечне Друге, Яворівський район, Львівська область 25 січня 2014 р., вогнепальне поранення, отримане 22 січня Хомяк Віктор Борисович, 20 лютого 1958 р., с.Голишів, Луцький район, Волинська область 27 січня 2014 р., тіло зі слідами катувань було виявлено повішеним на каркасі ялинки на майдані Незалежності Калиняк Богдан Михайлович, 29 січня 1961 р., м.Коломия, Івано-Франківська область 28 січня 2014 р., пневмонія внаслідок потрапляння під водомети та газового отруєння 19 січня Бадера Олександр Миколайович, 1 січня 1948 р., м.Володимир-Волинський, Волинська область 28 січня 2014 р., ускладнення після потрапляння під водомети, газового отруєння 19 січня та побиття спецпризначенцями 22 січня Синенко Сергій Петрович, 5 березня 1978 р., с.Володимирівське, Запорізький район, Запорізька область 13 лютого 2014 р., розстріляний та спалений у власному автомобілі «Тойота» на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей поблизу села Червоний Яр 18–20 лютого 2014 року Бондарев Сергій Анатолійович, 24 листопада 1981 р., м.Краматорськ, Донецька область 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Брезденюк Валерій Олександрович, 17 червня 1963 р., м.Жмеринка, Вінницька область 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Васільцов Віталій Валерійович, 16 листопада 1977 р., смт Летичів, Летичівський район, Хмельницька область 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Веремій В’ячеслав Васильович, 22 лютого 1980 р., м.Київ 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Дворянець Антоніна Григорівна, 23 березня 1952 р., с.Старосілля, Чорнобильський район, Київська область 18 лютого 2014 р., отримала травми під час тисняви на барикаді на вул. Інститутській Дідич Сергій Васильович, 3 листопада 1969 р., с.Стрільче, Городенківський район, Івано-Франківська область 18 лютого 2014 р., вириваючись з рук силовиків, потрапив під автомобіль Зайко Яків Якович, 4 квітня 1940 р., с.Делятичі, Новогрудський район, Гродненська область, Білоруська РСР 18 лютого 2014 р., серцевий напад після потрапляння у тисняву на барикаді на вул. Інститутській Кіщук Володимир Юрійович, 22 лютого 1956 р., с.Новгород, Розівський район, Запорізька область 18 лютого 2014 р., черепно-мозкова травма, отримана під час зіткнень біля Верховної Ради України Корчак Андрій Богданович, 18 липня 1964 р., м.Борислав, Львівська область 18 лютого 2014 р., черепно-мозкова травма, отримана під час зіткнень у Маріїнському парку Кульчицький Володимир Станіславович, 25 липня 1949 р., м.Київ 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Наумов Володимир Григорович, 9 березня 1970 р., с.Шевченко, Добропільський район, Донецька область 18 лютого 2014 р., був викрадений з Майдану в ніч на 18 лютого, тіло з ознаками насильницької смерті знайдено на Трухановому острові Прохорський Василь Петрович, 4 травня 1980 р., с.Щуча Гребля, Бахмацький район, Чернігівська область 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Прохорчук Віктор Олександрович, 25 травня 1975 р., смт Хорошів, Волинська область 18 лютого (за даними Генпрокуратури 19 лютого) 2014 р., був викрадений з Майдану 18 лютого, тіло з ознаками насильницької смерті знайдено в одному з дворів по вул. Хрещатик Сердюк Ігор Миколайович, 3 листопада 1969 р., м.Кременчук, Полтавська область 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Хурція Зураб Гівійович, 29 липня 1960 р. м.Сенакі, Грузинська РСР 18 лютого 2014 р., серцевий напад після потрапляння у тисняву на барикаді на вул. Інститутській Черненко Андрій Миколайович, 9 грудня 1978 р., с.Слободо-Петрівка, Гребінківський район, Полтавська область 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Шаповал Сергій Борисович, 5 червня 1969 р., м.Київ 18 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Бойків Володимир Васильович, 5 лютого 1955 р., м.Львів 19 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Городнюк Іван Володимирович, 2 червня 1984 р., смт Березне, Рівненська область 19 лютого 2014 р., травми, отримані під час зіткнень із спецпризначенцями 17 лютого, ускладнення після потрапляння під водомет 18 лютого Горошишин Максим Максимович, 14 квітня 1989 р., с.Басань, Пологівський район, Запорізька область 19 лютого 2014 р., пневмонія, спричинена газовим отруєнням 19 січня Капінос Олександр Анатолійович, 10 березня 1984 р., с.Дунаїв, Кременецький район, Тернопільська область 19 лютого 2014 р., вогнепальне поранення, отримане 18 лютого Клітинський Олександр Іванович, 15 травня 1988 р., с.Чернелівці, Деражнянський район, Хмельницька область 19 лютого 2014 р., загинув під час пожежі у Будинку Федерації профспілок, де перебував із пораненням, отриманим 18 лютого Максимов Дмитро В’ячеславович, 17 листопада 1994 р., м.Київ 19 лютого 2014 р., смертельне поранення осколками гранати, отримане 18 лютого Пагор Дмитро Олексійович, 10 квітня 1992 р., с.Хропотова, Чемеровецький район, Хмельницька область 19 лютого 2014 р., вогнепальне поранення, отримане під час акції протесту в м.Хмельницькому навпроти будівлі СБУ Пасхалін Юрій Олександрович, 18 січня 1984 р., с.Носачів, Смілянський район, Черкаська область 19 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Плеханов Олександр Вікторович, 7 березня 1991 р., м.Київ 19 лютого 2014 р., вогнепальне поранення, отримане 18 лютого Топій Володимир Петрович 26 квітня 1955 р., с.Судова Вишня, Мостиський район, Львівська область 19 лютого 2014 р., загинув під час пожежі у Будинку Федерації профспілок Чернець Віктор Григорович, 27 травня 1977 р., с.Подібна, Маньківський район, Черкаська область 19 лютого 2014 р., збитий автівкою біля с.Подібне під Уманню під час блокування дороги, щоб перешкодити проїзду машин із силовиками Швець Віктор Миколайович, 8 жовтня 1955 р., м.Київ 19 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Арутюнян Георгій Вагаршакович, 4 липня 1960 р., м.Батумі, Аджарська АРСР, Грузинська РСР 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Байдовський Сергій Романович, 21 серпня 1990 р., м.Нововолинськ, Волинська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Балюк Олександр Олександрович, 19 березня 1974 р., с.Пилиповичi, Новоград-Волинський район, Житомирська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Бльок Іван Іванович, 21 липня 1973 р., м.Городок, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Бондарчук Сергій Михайлович, 9 вересня 1961 р., с.Губин, Старокостянтинівський район, Хмельницька область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Братушка Олексій Сергійович, 10 квітня 1975 р., м.Суми 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Вайда Богдан Іванович, 28 квітня 1965 р., с.Стебник, Дрогобицький район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Варениця Роман Михайлович, 11 грудня 1978 р., с.Старий Яр, Яворівський район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Войтович Назарій Юрійович (2 червня 1996 р., с.Травневе, Збаразький район, Тернопільська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Голоднюк Устим Володимирович, 12 серпня 1994 р., м.Збараж, Тернопільська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Гриневич Едуард Михайлович, 31 травня 1985 р., с.Деревок, Любешівський район, Волинська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Гурик Роман Ігорович, 2 жовтня 1994 р., м.Івано-Франківськ 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Дзявульський Микола Степанович, 1 вересня 1958 р., с.Чагерне, Ємельянівський район Красноярський край РРФСР 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Дигдалович Андрій Іванович, 3 червня 1973 р., с.Сокільники, Пустомитівський район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Дмитрів Ігор Федорович, 9 жовтня 1983 р., м.Калуш, Івано-Франківська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Жаловага Анатолій Григорович, 13 березня 1980 р., с.Дубляни, Жовківський район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Жеребний Володимир Миколайович, 6 жовтня 1985 р., с.Вишня, Городоцький район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Кемський Сергій Олександрович, 15 листопада 1981 р., м.Керч, АР Крим 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Корнєєв Анатолій Петрович, 23 січня 1961 р., с.Цвіклівці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Костенко Ігор Ігорович, 31 грудня 1991 р., с.Зубрець, Бучацький район, Тернопільська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Котляр Євген Миколайович, 14 квітня 1980 р., м.Харків 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Коцюба Віталій Миколайович, 7 липня 1982 р., с.Вороблячин, Яворівський район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Мельнічук Володимир Валерійович, 22 серпня 1974 р., м.Київ 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Мовчан Андрій Сергійович, 17 січня 1980 р, с.Великі Осняки, Чернігівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Мойсей Василь Михайлович, 27 березня 1992 р., с.Зубрець, Бучацький район, Тернопільська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Опанасюк Валерій Адамович, 20 травня 1971 р., м.Рівне 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Пантелєєв Іван Миколайович, 1 грудня 1981 р., c. Дмитрівка, Ясинуватський район, Донецька область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Паньків Микола Олександрович, 6 лютого 1975 р., с.Лапаївка, Пустомитівський район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Паращук Юрій Григорович, 1 липня 1966 р., м.Тальне, Черкаська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Пехенько Ігор Олександрович, 19 липня 1970 р., м.Київ 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Полянський Леонід Петрович, 24 жовтня 1975 р., м.Жмеринка, Вінницька область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Саєнко Андрій Степанович, 26 жовтня 1962 р., м.Сміла, Черкаська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Смоленський Віталій Віталійович, 5 жовтня 1984 р., с.Фурманка, Уманський район, Черкаська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Сольчаник Богдан Зіновійович, 25 липня 1985 р., м.Старий Самбір, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Тарасюк Іван Миколайович, 28 січня 1993 р., с.Залісоче, Ківерцівський район, Волинська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Ткачук Ігор Михайлович, 1 вересня 1975 р., м.Знаменськ, Калінінградська область, РРФСР 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Точин Роман Петрович, 6 серпня 1970 р., м.Ходорів, Жидачівській район, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Ушневич Олег Михайлович 20 червня 1982 р., м.Дрогобич, Львівська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Храпаченко Олександр Володимирович, 18 вересня 1987 р., м.Рівне 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Царьок Олександр Миколайович, 2 січня 1959 р., с.Серебрія, Могилів-Подільський район, Вінницька область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Чаплінський Володимир Володимирович, 13 січня 1970 р., м.Обухів, Київська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Чміленко Віктор Іванович, 4 лютого 1961 р., м.Бобринець, Кіровоградська область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Шимко Максим Миколайович, 21 жовтня 1979 р., м.Вінниця 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Шілінг Йосип Михайлович, 14 березня 1953 р., с.Вороблевичі, Дрогобицький район, Дрогобицька (нині Львівська) область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення Щербанюк Олександр Миколайович, 2 січня 1968 р. с.Котелево, Новоселицький район, Чернівецька область 20 лютого 2014 р., вогнепальне поранення 21 лютого 2014 – 3 червня 2015 року Кіпіані Давид Ілліч, 28 червня 1980 р., м.Тбілісі, Грузинська РСР 21 лютого 2014 р., серцевий напад після участі у подіях 20 лютого Цепун Андрій Михайлович, 14 жовтня 1978 р., м.Київ 21 лютого 2014 р., зник після чергування на блокпосту на в’їзді до Києва, тіло з ознаками побиття знайдено на Куренівці Ільків Богдан Іванович, 3 липня 1962 р., смт Щирець, Пустомитівський район, Львівська область 22 лютого 2014 р., вогнепальне поранення, отримане на вул. Інститутській 20 лютого Шеремет Людмила Олександрівна, 21 листопада 1942 р., м.Макіївка, Донецька область 22 лютого 2014 р., вогнепальне поранення, отримане під час акції 19 лютого у м.Хмельницькому біля будівлі СБУ Подригун Олександр Володимирович, 23 січня 1972 р., с.Залужжя, Білогірський район, Хмельницька область 23 лютого 2014 р., брав участь у подіях 18–20 лютого, 21 лютого отримав черепно-мозкову травму, заподіяну невідомими Бачинський Ігор Володимирович, 30 листопада 1983 р., м.Київ 25 лютого 2014 р., поранення від вибуху гранати під час зіткнень із силовиками 18 лютого Костишин Михайло Йосипович, 9 квітня 1971 р., с.Нижній Струтинь, Рожнятівський район, Івано-Франківська область 26 лютого 2014 р., травми, отримані під час зіткнень із спецпризначенцями на вул. Грушевського 27 січня Зубенко Владислав Віталійович, 22 квітня 1991 р., м.Харків 28 лютого 2014 р., вогнепальне поранення, отримане на вул. Інститутській 20 лютого Позняк Андрій Анатолійович, 30 квітня 1988 р., с.Борівка, Макарівський район, Київська область 3 березня 2014 р., вогнепальне поранення у голову, заподіяне невідомими на вул. Хрещатик Мазур Артем Анатолійович, 6 серпня 1987 р., м.Хмельницький 3 березня 2014 р., черепно-мозкова травма, заподіяна невідомими під час зіткнень у Маріїнському парку 18 лютого, осколкове поранення від гранати Шеремет Василь Олександрович, 21 березня 1949 р., с.Ланчин, Станіславська (нині Івано-Франківська) область 4 березня 2014 р., травми, отримані під час зіткнень із спецпризначенцями 18 лютого Наконечний Іван Максимович, 18 жовтня 1931 р., с.Краснопілка (нині частина с.Бурти), Кагарлицький район, Київська область 7 березня 2014 р., травми, отримані під час зіткнень із спецпризначенцями 18 лютого Бура Ольга Василівна, 22 липня 1986 р., с.Ріпнів, Буський район, Львівська область 10 березня 2014 р., зараження крові, спричинене ранами, отриманими під час перебування на Майдані Аксенин Василь Степанович, 4 лютого 1962 р., с.Литячі, Заліщицький район, Тернопільська область 12 березня 2014 р., вогнепальне поранення, отримане 20 лютого на вул. Інститутській Чернявський Дмитро Олександрович, 5 березня 1992 р., с.Артемівське, Артемівський район, Донецька область 13 березня 2014 р., ножове поранення, заподіяне невідомими після мітингу на підтримку цілісності України у Донецьку Гаджа Петро Миронович, 3 липня 1966 р., м.Рахів, Закарпатська область 22 березня 2014 р., газове отруєння, отримане 18 лютого під час зіткнень біля Верховної Ради України Сергієнко Василь Миколайович, 23 квітня 1956 р., м.Корсунь-Шевченківський, Черкаська область 4 квітня 2014 р., активіст Автомайдану, був викрадений невідомими, тіло з черепно-мозковою травмою та слідам тортур знайдене у машині біля с.Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області Нечипоренко Анатолій Ілліч, 1 вересня 1941 р., смт Брусилів, Житомирська область 11 квітня 2014 р., черепно-мозкова травма, отримана під час зіткнень на вул. Інститутській 18 лютого Поправка Юрій Юрійович, 11 вересня 1995 р., с.Морозівка, Баришівський район, Київська область 18 квітня 2014 р., закатований проросійськими бойовиками біля м.Слов’янськ Донецької області Дяковський Юрій Іванович, 27 лютого 1989 р., м.Стрий, Львівська область 18 квітня 2014 р., закатований проросійськими бойовиками біля м.Слов’янськ Донецької області Рибак Володимир Іванович, 30 листопада 1971 р., м.Горлівка, Донецька область 18 квітня 2014 р., закатований проросійськими бойовиками біля м.Слов’янськ Донецької області Сидорчук Юрій Володимирович, 2 травня 1961 р., с.Дерно, Ківерцівський район, Волинська область 28 червня 2014 р., вогнепальне поранення, отримане 18 лютого біля Будинку Федерації профспілок Орленко Віктор Миколайович, 8 березня 1961 р., с.Талалаївка, Ніжинський район, Чернігівська область 3 червня 2015 р., вогнепальне поранення, отримане 18 лютого на майдані Незалежності під час штурму силовиків

Герої не вмирають!