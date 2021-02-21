Янукович пішов на поступки і підписав угоду, яку освистав Майдан

21 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані прощалися з убитими героями, Верховна Рада повернула Конституцію 2004 року, звільнила від переслідувань усіх активістів Майдану, та прийняла закон, який дозволив звільнити Тимошенко.

Як повідомляє Укрінформ, у ніч на 21 лютого на Банковій почались переговори по врегулюванню кризи між Віктором Януковичем та лідерами опозиції. Там же були присутні представники Європейського союзу та Росії. Перемовини тривали понад дев’ять годин. Зрештою, угода була підписана.

Відповідно до неї протягом 48 годин з моменту її підписання мала б відновити дію Конституція України в редакції 2004 року та сформовано новий коаліційний уряд. Крім того, до вересня 2014 року треба було провести конституційну реформу, а до грудня 2014 року – провести позачергові президентські вибори. Також треба було прийняти нове виборче законодавство та обрати новий склад ЦВК, провести розслідування випадків насильства під наглядом Ради Європи. Водночас влада та опозиція відмовилися від силових дій. Угоду було засвідчено главами МЗС Польщі та Німеччини, представником МЗС Франції, а представник від Росії відмовився її підписати.

На Майдані упродовж дня зводили нові барикади, побоюючись нових нападів на свої позиції.

Цього ж дня Парламент абсолютною більшістю голосів (386) схвалив у цілому Закон «Про відновлення дії окремих положень Конституції України 2004 року». Наступним своїм рішенням нардепи відправили у відставку міністра внутрішніх справ Захарченка і звільнили від відповідальності всіх активістів Євромайдану. Разом з тим, Рада імплементувала до національного законодавства положення статті 19 Конвенції ООН проти Корупції, згідно з якими була декриміналізована стаття, за якою було засуджено Юлію Тимошенко. Наступного дня вона була звільнена.

Ввечері на Майдані зібралося велелюдне Віче. Люди прощалися з загиблими учасниками протесту, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею». Під час прощання з загиблими лунала пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.

На Віче виступили лідери опозиції, які оголосили про укладання угоди з Януковичем. Але такі дії євромайданівці засудили і освистали. На думку людей, Янукович мав піти у відставку.