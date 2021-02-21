Поліція за рік вилучила 4,4 тисячі гранат та 259 гранатометів, вивезених із зони ООС – Геращенко

За минулий рік Національна поліція вилучила у громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів. В абсолютній більшості випадків ця зброя має походження із зони операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи вибух гранати в Дрогобичі, внаслідок якого загинули два чоловіки і травмована жінка.

«На жаль, багато хто з наших військовослужбовців, грубо порушуючи закон, крадуть, вивозять та продають небезпечну зброю, яка потрібна для протидії агресії РФ, та використовують її в побутових сварках, для скоєння злочинів або просто для розваг. Ціна на гранати на чорному ринку зброї - від 500 то 1500 гривень. Тому МВС на Національна поліція виступає категорично проти будь-якого послаблення контролю за обігом зброї», - заявив він.

Геращенко підкреслив, що правоохоронці категорично проти будь-яких законодавчих ініціатив, які ставлять собі за мету дозволити вільний обіг короткоствольної зброї.

Він звернувся до командирів військових частин, офіцерів та генералів Збройних сил України з вимогою навести порядок з обліком та збереженням зброї, зокрема бойових гранат.

«Тому що жахлива загибель цих двох чоловіків в Дрогобичі - це є результат бардаку у ваших частинах, з яких, скоріш за все, і була вкрадена ця граната та інші 4400, які поліцейські вилучили минулого року», - підкреслив Геращенко.

Як повідомлялося, в суботу, 20 лютого, біля під’їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух, внаслідок якого загинули двоє місцевих жителів віком 37 та 40 років. Окрім того, тілесні ушкодження отримала жінка.