У Дрогобичі біля під'їзду будинку вибухнула граната: є загиблі та поранений

У Дрогобичі біля під'їзду будинку вибухнула граната: є загиблі та поранений

Укрінформ
У Дрогобичі Львівської області у чоловіка в руках вибухнула граната, в результаті чого дві особи загинули, ще одна отримала поранення.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області, передає Укрінформ.

Інцидент стався біля під'їзду одного з будинків. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків, віком 37 та 40 років, також поранення отримала жінка - вона госпіталізована. Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство.

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Заступник міністра МВС Антон Геращенко уточнив, що це була зустріч знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка і вибухнула у нього в руках.

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Як повідомлялося, 12 лютого у Солом’янському районі Києва, на Чоколовському бульварі, на дитячому майданчику стався вибух. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження, який підірвав себе гранатою.

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