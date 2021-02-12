Вибух на дитячому майданчику: столична поліція відкрила дві справи

Поліція Києва відкрила два кримінальні провадження щодо вибуху на дитячому майданчику у Солом'янському районі Києва, внаслідок якого загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

"Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито два кримінальні провадження - за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство, а також за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, близько 15:00 12 лютого у Солом’янському районі Києва, на Чоколовському бульварі, на дитячому майданчику стався вибух. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.