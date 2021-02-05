На Харківщині в будинок родини активістів кинули гранату та підпалили авто

В селі Сороківка Харківського району на Харківщині в будинок 52-річного жителя кинули гранату та підпалили автомобілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«Повідомлення про подію надійшло до відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 5 лютого о 01:45. Біля двору 52-річного мешканця села сталося загоряння двох автомобілів Audi Q7 та Кіа. Також на даху будинку стався вибух ручної осколкової гранати РГД-5. Постраждалих осіб немає», - йдеться у повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції, спеціалісти вибухотехнічного управління та працівники ДСНС. Після огляду транспортних засобів правоохоронці встановили, що пожежа сталася внаслідок підпалу. Також з місця події вилучені уламки корпусу гранати та запал.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Читайте також: Палія «Епіцентру» арештували без права на заставу

Як повідомляє Суспільне, на момент вибуху в будинку знаходилися чоловік, жінка та їхній 11-річний син, поки батьки гасили пожежу, хлопчик викликав поліцію. Родина постраждалих активно виступає проти діяльності піщаних кар'єрів у громаді, разом з іншими мешканцями села вони навіть судяться з приватним підприємством, аби заборонити проїзд важковагового транспорту селом. З цією діяльністю постраждалі і пов’язують вибух та підпал машин.