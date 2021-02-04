Палія «Епіцентру» арештували без права на заставу

Суд обрав затриманому за підпал торговельного центру “Епіцентр” у Первомайську чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Провівши низку першочергових слідчих дій, правоохоронці Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили про підозру у вчиненні умисного знищення майна (ч.2 ст.194 ККУ) та замаху на вбивство декількох осіб (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) зловмиснику. Сьогодні, 4 лютого, Первомайський міськрайонний суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 лютого до Первомайського управління поліції надійшло повідомлення про підпал торговельного центру: зловмисник, озброєний ножем та сокирою, підпалив приміщення, а під час спроби його затримання постраждали двоє охоронців.

Тож після скоєння злочину 37-річний чоловік був затриманий слідчими у порядку ст. 208 КПКУ.

Правоохоронці наразі продовжують досудове розслідування та з’ясовують всі обставини цих подій.

Як повідомлялося, у Первомайську на Миколаївщині 37-річний чоловік здійснив умисний підпал торговельного центру «Епіцентр К». Причиною, за його словами, стала помста власнику. Поліція дії злочинця кваліфікувала як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. Зловмисник затриманий.

Під час пожежі постраждало четверо працівників – двоє охоронців, керівник служби безпеки та продавець.