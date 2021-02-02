Палій «Епіцентру» пояснив, навіщо влаштував пожежу та вдарив сокирою охоронця

Причиною підпалу та поранення двох охоронців супермаркету «Епіцентр К» на Миколаївщині стала помста власнику торгового центру.

Про це повідомив затриманий 37-річний підозрюваний під час допиту в поліції, повідомляє Укрінформ із посиланням на на відео відділу комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

«Я помстився власнику, він вчинив багато злочинів. Я його знаю, бачив. Як зараз він виглядає мені не відомо, може зробив пластику», - плутано відповідає на запитання слідчих затриманий. Його відповіді не чіткі, місцями позбавлені логіки.

У свою чергу, дії злочинця поліція кваліфікувала як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. Поліцейські з’ясовують мотиви скоєння та перевіряють усі ймовірні версії вчиненого злочину.

Зараз зловмисник затриманий. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід.

За версією поліції, наразі інформація про те, що затриманий мав спільника не підтверджена

Як повідомлялося, у місті Первомайську на Миколаївщині підпалили торгівельний центр «Епіцентр К». Поранено двоє охоронців. Наразі вони перебувають у медичному закладі, їхньому життю нічого не загрожує.

За інформацією пресслужби компанії «Епіцентр К», до підпалу торговельного центру причетні двоє чоловіків – один затриманий, другого шукає поліція.