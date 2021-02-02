«Епіцентр» на Миколаївщині загасили, чи був спільник у палія – ще невідомо

Пожежу в ТЦ “Епіцентр” у Первомайську, що на Миколаївщині, вже ліквідовано.

Про це у Телеграмі інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“​ДСНС: О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ «Епіцентр» у м. Первомайськ ліквідовано. До гасіння залучено 191 чол. та 35 одиниць техніки, з них від ДСНС - 125 рятувальників і 21 одиниця техніки”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Первомайську на Миколаївщині загорівся магазин торговельного центру «Епіцентр К». Про пожежу в ТЦ на лінію 101 надійшло повідеомлення о 12:57. Поліція затримала чоловіка, який здійснив підпал.

У пресслужбі “Епіцентру” заявили, що до підпалу торговельного центру «Епіцентр» у м. Первомайську на Миколаївщині причетні двоє чоловіків.

Зі свого боку у МВС заявили, що правоохоронці наразі не підтверджують інформацію про ймовірного спільника чоловіка, якого затримали щодо підпалу “Епіцентру” в Миколаївській області.

“Поліція розглядає всі версії скоєння підпалу торговельного центру у Первомайську, інформація про спільника наразі не підтверджується”, - йдеться у повідомленні.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.