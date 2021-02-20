Герої Небесної сотні заявили про незламність нашого народу – Ткаченко

Герої Небесної сотні боролися за свободу та незалежність українців до останнього подиху, і ми маємо зберегти пам’ять про них.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв Небесної сотні. Сім років тому на Майдані відбулась трагедія, що назавжди змінила історію нашої країни. Ми маємо зберегти пам’ять про них, вшановуючи тих, хто боровся за свободу та незалежність українців до останнього подиху", - заявив Ткаченко.

Він підкреслив, що простір свободи – те, що об’єднує українців, і події 2013-2014 років проявили цей унікальний український наратив, як ніколи раніше.

"Вони готові були стояти до кінця та на весь світ заявили про незламність нашого народу і силу його духу", - наголосив міністр.

Як він зауважив, Революція гідності є однією з ключових історичних і державотворчих подій. "Тоді історію України було розділено на до та після. Боляче, що ціною втрат. Від куль, кийків, агресії та сили постраждали тисячі, а 107 янголів Небесної сотні віддали своє життя, назавжди залишившись у серцях", - підкреслив глава МКІП.

Тож він вважає символічним, що саме цього дня може оголосити про початок проєктувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції гідності цього року.

Міністр також нагадав, що 17 лютого Кабмін погодив 5-річний план заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні. А Верховна Рада проголосувала за постанову, якою утверджує Революцію гідності «одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи». Тобто бачення держави визначено, зауважив Ткаченко.

"І наш обов’язок – продовжувати боротися за країну. Бо боротьба триває. Але ж прагнення до свободи – те, що об’єднує українців. Тому ми ніколи не здамося", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.