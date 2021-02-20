На Майдані вшановують героїв Небесної сотні

Українці приходять на майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні у Києві, аби віддати шану загиблим у ці дні сім років тому під час Революції гідності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, зранку люди - поодинці чи невеликими групами - несуть квіти до портретів та монумента полеглим героям на алеї Героїв Небесної Сотні.

Уздовж алеї та в місцях розстрілів лежать квіти, встановлені лампадки. На стрічках між деревами розвішані білі паперові ангели, що символізують скорботу і шану.

Роман Байдовський, батько Героя України Сергія Байдовського, який загинув на Майдані 20 лютого 2014 року, розповів, що цього дня приїжджає з Волині у Київ, аби вшанувати пам’ять сина та всіх, хто віддав своє життя за країну.

“Революція потрібна була, ті люди, які загинули, думали, що для людей життя кращим стане”, - каже він.

Киянка Юлія, не стримуючи сліз, розповіла, що була учасницею Революцією гідності, а тепер щороку в дні вшанування пам’яті загиблих й за іншої нагоди приходить на Майдан, аби вшанувати тих, хто віддав життя за Україну.

“У мене багато в оточенні людей, які кажуть: “Ну, і за що вони померли?” А я говорю, що теж так думала спочатку: за що, за кого?! А тепер думаю, якби не ця ситуація і якби вони не загинули, що було б у нас сьогодні? Де б ми сьогодні були?! Під ким? Янукович би нас знищив. Ми б не були зараз в Україні...” - вважає Юлія.

Водночас вона називає “величезною несправедливістю”, що досі не завершене слідство у справі розстрілів і не покарані винні.

Проте Юлія переконана, що українцям вдасться подолати всі випробування, але розраховувати потрібно лише на себе.

“Ми самі, тільки ми самі собі можемо допомогти. Нам ніхто не допоможе. Маємо самі собі допомогти і допомогти тим, хто не розуміє, мабуть! Багато є людей, які не розуміють, не хочуть розуміти, а хтось і не може зрозуміти, що відбувається”, - зазначила киянка.

Раніше у Національному музеї Революції гідності поінформували, що на 10 годину та 18 годину суботи заплановані панахиди біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, покладання квітів, запалення лампадок.

Крім того, о 12 годині предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить панахиду за розстріляними мирними учасниками Революції гідності.

О 13-ій має відбутися презентація серії книжок-листівок зі збірки Національного музею Революції гідності.

З 19 год до 23 год на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться запалення "променів гідності".

Як повідомлялося, в Україні згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначають 20 лютого День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.