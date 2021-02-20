У МОЗ виявили, що українці стали менше хворіти на грип

За даними заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні зменшується кількість випадків захворювання на грип.

Про це головний санітарний лікар сказав у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна», передає кореспондент Укрінформу.

Віктор Ляшко нагадав, що пандемія COVID-19 від початку розвивалася не прогнозовано, оскільки ніхто не міг змоделювати поведінку нового вірусу.

За його словами, тепер «ми бачимо, що хвороба накладається на сезонне поширення грипоподібних захворювань… Тобто два піки: жовтень - листопад і лютий – початок березня».

«У нас прогнозовано також відбувається зростання кількості цих випадків, але воно менше за рахунок того, що ми у свій час впровадили жорсткі карантинні обмеження на початку січня і ми вже трохи розтягнули в часі це стрімке зростання», - уточнив головний санітарний лікар.

Водночас, як зазначив Ляшко, усе залежить «не тільки від самого збудника, а й від нас».

«У країнах, у яких дотримуються протиепідемічних норм, зменшується циркуляція коронавірусної хвороби, а паралельно з цим зменшується кількість випадків грипу і грипоподібних захворювань. У нас також зменшується кількість (випадків – ред.) грипу і грипоподібних захворювань і в нас також зменшується, як у Європі та США (кількість випадків – ред.) кору і краснухи, які передаються таким самим чином, що і грип, і коронавірус», - розповів Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними КМДА, у Києві за шостий тиждень 2021 року зареєстровано 11 058 хворих на грип та ГРВІ.