Справа Стуса: Кіпіані піде до Верховного суду у разі рішення на користь Медведчука

Автор книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані і видавництво «Віват», у разі винесення рішення Київським апеляційним судом на користь Медведчука, звернуться до Верховного суду.

Про це Кіпіані повідомив журналістам після сьогоднішнього засідання в апеляційному суді, передає кореспондент Укрінформу.

«Я би хотів, щоб рішення суду було нормальним, тобто позов Медведчука було скасовано і книжка позбулася судового переслідування. Якщо цього не станеться в апеляційній інстанції, сто процентів ми підемо у Верховний суд. І я сподіваюсь, що це буде крапка, бо зрештою книжка історика Дмитра Чобота «Нарцис. Шляхи до політичного портрета Медведчука» теж пройшла всі ці кола пекла і зрештою була очищена Верховним судом… Але все-таки я оптиміст, я хочу, щоб іменем України рішення виносилось вже зараз. Тобто щоб ми не розмазували цю історію ще на пів року чи на рік», - сказав Кіпіані.

Він зазначив, що іноді судові засідання затягуються, тому що судді, на його думку, не знають, яке рішення винести.

«Я нічого не можу говорити про позицію суду, справді не розумію, але хотілося б, щоб з’ясування істини було саме тут, у залі суду, а не деінде, як це було в Дарницькому суді. На мій погляд, якщо людина включить голову і почує раціональні аргументи і те, що пропонує слухати адвокат Медведчука, то зрозуміє, що ми посилаємося на нове право, європейське судочинство, європейське право як таке і право людини коментувати, збирати інформацію. Наш візаві (адвокат Медведчука – ред.) посилається тільки на матеріали справи, що настільки смішно, адже ми знаємо, що в часи КГБ, КПСС була цензура і різні форми тиску на людей. Тож навіть стенограма судового засідання не є і не може бути єдиним джерелом нашого знання», - прокоментував Кіпіані.

Він назвав «глузливим» текст, виголошений адвокатом Медведчука, що, мовляв, не можна посилатись на самвидав, бо там немає прізвища людини, редакційних відомостей тощо.

«Звичайно, їх не було, бо за це система КГБ при асистуванні таких адвокатів, як Медведчук, людей садила до тюрем. Тому, відповідно, посилання тільки на газету «Правда» чи на матеріали судового процесу – це частина роботи історика. Решта роботи – це знайти свідчення, спогади, матеріали в інших архівах, матеріали самвидаву, періодичної преси», - додав журналіст.

За його словами, перебіг судового процесу дає суспільству розуміння, хто є хто і чого хоче.

«Я думаю, що це з’ясування суспільству дає інформацію хто чого насправді хоче. Закрити рота всім, хто досліджує минуле, - це вже очевидно. І заборонити книжку по факту, бо ми звідти нічого вилучати не будемо – це категорична і одностайна позиція і мене як автора, і видавництва», - заявив Кіпіані.

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд на засіданні 19 лютого ухвалив рішення продовжити розгляд апеляцій Вахтанга Кіпіані та видавництва «Віват» на рішення Дарницького райсуду столиці від 19 жовтня 2020 року, який заборонив поширювати книгу «Справа Василя Стуса», 19 березня об 11:00.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

30 листопада Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книги «Справа Василя Стуса».

Судове засідання 21 січня в Київському апеляційному суді не відбулося. На початку засідання колегія суддів ухвалила рішення про перенесення розгляду справи на 19 лютого.