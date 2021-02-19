Заборона книги про Стуса: суд продовжить розгляд апеляції 19 березня

Розгляд апеляцій історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва «Віват» на рішення Дарницького райсуду столиці від 19 жовтня 2020 року, який заборонив поширювати книгу «Справа Василя Стуса», продовжиться 19 березня об 11:00.

Про це повідомив після перерви засідання 19 лютого суддя Київського апеляційного суду, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми оголошуємо перерву, і наступне судове засідання, вже судові дебати, відбудеться 19 березня 2021 року об 11 годині», - сказав суддя.

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд на засіданні 19 лютого почав розгляд апеляційних скарг Кіпіані та видавництва «Віват». Суд заслухав доповідь прокурора, адвокатів Кіпіані, видавництва «Віват» та Медведчука.

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

30 листопада Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книги «Справа Василя Стуса».

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.