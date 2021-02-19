ВАКС засудив до двох років в'язниці екссуддю апеляційного суду Черкащини

Вищий антикорупційний суд призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі колишньому судді Апеляційного суду Черкаської області.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

«‎До двох років позбавлення волі засуджено колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області», - сказала вона.

Вирок у даній справі ухвалили колегія суддів у складі судді Лесі Федорак, Ігоря Строгого і Віктора Маслова.

Прессекретар ВАКС не назвала прізвища судді, однак з власних джерел агентству стало відомо, що йдеться про екссуддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.

Суддю затримали влітку 2018 року після одержання хабаря за вплив на іншого суддю з Черкаської області для відмазування від покарання п'яного водія.

Справу Пономаренка спочатку було направлено на розгляд Придніпровського районного суду міста Черкаси, а восени 2019 року її спрямували до ВАКС, який розпочав роботу.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд призначив покарання судді Рахівського райсуду, викритого на хабарництві, у вигляді шести років позбавлення волі. Крім того, ВАКС позбавив права обіймати посади судді протягом 3 років та постановив конфіскувати майно.