ВАКС засудив до двох років в'язниці екссуддю апеляційного суду Черкащини
Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.
«До двох років позбавлення волі засуджено колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області», - сказала вона.
Вирок у даній справі ухвалили колегія суддів у складі судді Лесі Федорак, Ігоря Строгого і Віктора Маслова.
Прессекретар ВАКС не назвала прізвища судді, однак з власних джерел агентству стало відомо, що йдеться про екссуддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.
Суддю затримали влітку 2018 року після одержання хабаря за вплив на іншого суддю з Черкаської області для відмазування від покарання п'яного водія.
Справу Пономаренка спочатку було направлено на розгляд Придніпровського районного суду міста Черкаси, а восени 2019 року її спрямували до ВАКС, який розпочав роботу.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд призначив покарання судді Рахівського райсуду, викритого на хабарництві, у вигляді шести років позбавлення волі. Крім того, ВАКС позбавив права обіймати посади судді протягом 3 років та постановив конфіскувати майно.