В Україні посилять карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила посилити карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням, а також підвищити спроможність медичної системи приймати більшу кількість хворих.

Такі основні рішення прийнято на засіданні 18 лютого, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, на засіданні розглядалося питання про ситуацію щодо поширення СОVID-19 у західних регіонах України. Зокрема, йдеться про Вінницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Житомирську та Чернівецьку області, де зафіксовано зростання захворюваності.

За словами заступника міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з підвищенням захворюваності наприкінці лютого була очікуваною. Зазвичай у цей період щороку зростає чисельність хворих на ГРВІ. Посилені карантинні заходи, які проводилися в січні, мали збити пік захворюваності.

Ляшко зазначив, що завдяки цьому «вдалося втримати ситуацію» і медична система на сьогодні спроможна витримати додаткове навантаження. Наразі ситуація контрольована. Водночас визначено лікарні, де за потреби буде розгорнуто додаткові ліжкомісця для хворих на СОVID-19, забезпечено їх киснем.

Заступник глави МОЗ наголосив, що заходи мають бути комплексними, і без посилення карантинних обмежень та контролю за ними, зокрема з боку керівництва областей, ситуацію буде вкрай складно утримати.

Він також акцентував на шкідливості тривалого самолікування, коли люди звертаються по медичну допомогу на пізніх стадіях захворювання, що призводить до тривалого і складного лікування в медзакладах.

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Члени комісії заслухали керівників областей, де зафіксовано зростання показників захворюваності, визначили локальні проблеми кожного регіону. Водночас спільною є проблема нечіткого дотримання карантинних обмежень, порушення роботи закладів, зокрема громадського харчування, розважальних тощо.

"Комісія прийняла рішення про посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень, в тому числі й з боку керівництва ОДА. Наразі до перевірок залучаються працівники поліції, Держпродспоживслужби, представники місцевої влади, і ці заходи потрібно продовжувати та посилювати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за потреби було рекомендовано на місцевому рівні приймати рішення про обмеження на окремих територіях, де зафіксовано спалахи захворювання. Йдеться, зокрема, про відвідування навчальних закладів, роботу закладів харчування та відпочинку, контроль в’їзду/виїзду до населених пунктів тощо.

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Водночас буде створено резервний фонд ліжко-місць, де за потреби оперативно розміщуватимуть хворих на СОVID-19.

Як повідомлялося, від початку епідемії в Україні підтверджено 1 287 141 випадок COVID-19, з них 344 622 у західному регіоні (Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська області).

За останні 14 днів (з 4 по 17 лютого 2021 року) в Україні зареєстровано 54 895 випадків COVID-19, в тому числі 22 584 у західному регіоні, що становило 41% від усіх зареєстрованих випадків за цей період по Україні.