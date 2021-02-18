НАБУ звинуватило Печерський суд у втручанні в «газове» розслідування

Національне антикорупційне бюро заявило, що Печерський районний суд м. Києва незаконно втрутився в розслідування бюро щодо розкрадання газу, що належав НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться на сторінці НАБУ в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Печерський районний суд м. Києва знову незаконно втрутився в розслідування НАБУ і САП. 10 лютого він ухвалив рішення, за яким Генеральний прокурор має забрати в НАБУ справу про розкрадання газу, що належав НАК «Нафтогаз України», на 729,8 млн грн і передати її іншому органу досудового розслідування. Рішення необґрунтоване, ухвалене з порушенням підсудності. НАБУ і САП його оскаржили, подавши 18 лютого апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, як того вимагає закон”, - заявили у бюро.

У НАБУ підкреслили, що розслідування, долею якого «раптово» перейнявся Печерський райсуд столиці, детективи завершили ще в жовтні 2020 року . І вже декілька місяців підозрювані ознайомлюються с матеріалами справи.

“Це – другий епізод корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ – Новояворівській та Новороздольській. Перший – про розкрадання газу на 1,4 млрд грн – з грудня 2019 року слухається у суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн ”, - нагадали в Національному антикорупційному бюро.

“Печерський райсуд не вперше незаконно втручається в розслідування НАБУ та САП. Не думаємо, що судді Печерського райсуду столиці такі рішення ухвалюють в інтересах осіб, викритих на топкорупції. Однак, насторожує системність в ухваленні подібних рішень у таких резонансних справах, як от справа «ВіЕйБі Банку» , заступника голови Офісу Президента та голови Окружного адміністративного суду м. Києва ”, - відзначили у бюро.

При цьому, зазначили в НАБУ, розв'язання таких питань виходить за межі компетенції Печерського райсуду, оскільки виключні повноваження щодо ухвалення рішень у справах стосовно топкорупції має лише Вищий антикорупційний суд.