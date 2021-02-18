ДТП у Чехії: загибель двох українців підтвердили у посольстві
Укрінформ
У Посольстві України в Чеській Республіці підтвердили загибель двох співвітчизників у цій країні.
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в диппредставництві.
«Ми можемо підтвердити, що 15 лютого поблизу м. Літомержице трапилася ДТП (мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою), у результаті якої загинуло двоє громадян України, а один громадянин України отримав важкі поранення», - поінформували в консульському відділі посольства.
Зазначається, що поранений госпіталізований до лікарні, де отримує необхідну допомогу.
Посольство надає консульський супровід у справі.
Репатріацію тіл загиблих в Україну заплановано на наступний тиждень.
Поліцією Чехії ведеться розслідування причин ДТП.
Як повідомлялося, в аварії загинуло двоє закарпатців: один з села Барбово, інший з села Запереділля (Міжгірська територіальна громада).