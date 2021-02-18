Центру мікрохірургії ока планують виділити 138 мільйонів з бюджету

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 274 народних депутати.

Законопроєктом №4649 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» пропонується виділити на діяльність центру понад 138 млн грн. Задля цього передбачається внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та зменшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» на 138 746,0 тис грн і збільшити на відповідну суму видатки за бюджетною програмою КПКВК 2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я».

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Як зазначається у пояснювальній записці, у разі виділення коштів у повному обсязі буде можливо надання медичної допомоги на належному рівні більше ніж 87,6 тисяч пацієнтів щороку.

КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока» веде свою історію з 1979 року. У центрі використовуються високоінформативні методи діагностики і найбільш ефективні методи лікування дитячої сліпоти, сліпоти внаслідок більм, відшарувань сітківки, катаракти і глаукоми тощо.