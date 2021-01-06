Київській Центр мікрохірургії ока передають МОЗ

Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» реорганізовується в державну установу «Інститут ока» МОЗ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні про реорганізацію, яке оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр».

«Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» повідомляє про прийняття 29.12.2020 власником рішення про реорганізацію — припинення шляхом перетворення у державну установу «Інститут ока Міністерства охорони здоров’я України»«, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в травні 2020 року Кабінет Міністрів дозволив фінансування через Програму медичних гарантів Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», яка на той час не була перетворена власником у комунальне некомерційне підприємство. Таке виключення застосовувалося до кінця 2020 року.