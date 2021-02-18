Атестацію пройшли 64% прокурорів - Венедіктова

У процесі реформи прокуратури професійну атестацію пройшли 64% працівників відомства.

Як передає Укрінформ, про це зазначила під час звіту у парламенті генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Атестацію подолали дві третини прокурорів - це 7 тисяч 157 осіб з 11 тисяч 166 працівників, що становить 64%», - сказала вона.

Венедіктова нагадала, що 2 січня 2020 року розпочав роботу реформований Офіс генпрокурора, а з 11 вереся 2020 року - оновлені обласні прокуратури. Найближчим часом, додала вона, розпочнуть свою роботу окружні прокуратури і на цьому буде завершено реформу органів прокуратури.

За словами генпрокурора, особливу увагу у відомстві приділяють формуванню нових стандартів професійної поведінки прокурорів та системи оцінювання їхньої роботи.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» розпочалася реформа Генпрокуратури.

Реформа почалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора.

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2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генпрокурора.

Також атестацію пройшли працівники регіональних та місцевих прокуратур.

Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 до 10 тисяч.