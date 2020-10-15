В Україні почалася атестація прокурорів місцевих прокуратур

Прокурори місцевих прокуратур і військових прокуратур гарнізонів почали проходити атестацію у рамках реформи відомства.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у переатестацію пройдуть більше 6 тис. прокурорів, які подали заяви про переведення на посаду прокурора в окружну прокуратуру.

Перший етап атестації проходитиме з 15 по 30 жовтня 2020 року у Києві. Прокурори складатимуть іспит у формі анонімного тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Упродовж 100 хвилин вони повинні дати відповіді на 100 питань. До наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички – допускаються прокурори, які набрали мінімальний прохідний бал – 70.

Останній етап – співбесіда включає в себе виконання ситуаційного завдання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 вересня ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”. Закон, зокрема, пропонує замість чинної структури органів прокуратури побудувати після проведення атестації прокурорів нову структуру, що включатиме Офіс генерального прокурора, обласні, окружні прокуратури. Також проєкт закону надає генеральному прокурору право ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

Окрім того, ліквідуються військові прокуратури, але водночас встановлюються право генпрокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генпрокурора, обласних та окружних прокуратур.

Закон також передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.