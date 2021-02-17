Венедіктова каже, що в Україні бракує 30% прокурорів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розраховує, що у березні 2021 року реформа прокуратура буде завершена.

Про це вона заявила під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо реформи (прокуратури – ред.). Я думаю, що у березні будемо звітувати про завершення реформи», - зазначила вона.

Генеральний прокурор поінформувала, що наразі дуже важливо одразу розпочати добір на вакантні посади: у системі наразі не вистачає, за її словами, 30% прокурорів, тобто це – десь 2800 осіб.

«Всього на атестацію у нас прийшло більш як 11,1 тисячі прокурорів, з них пройшло цю атестацію трохи понад 7 тисяч прокурорів. Це десь 64 відсотки прокурорів, які залишилися в системі. У Офісі генпрокурора залишилося 45 відсотків, в регіональних прокуратурах, які наразі є обласними, – 67 відсотків, у місцевих, які наразі будуть окружними – 66 відсотків», - повідомила Венедіктова.

За її словами, наразі зменшилася частка рішень про неуспішне проходження атестації, які були оскаржені до суду. «Якщо по Генеральній прокуратурі – це 55 відсотків, то по регіональних – це вже лише 20 відсотків», - уточнила вона.

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Вона нагадала, що раніше було розроблено і затверджено стратегію розвитку прокуратури на 3 роки, і зараз під неї розробляється операційний план. «Наразі займаємося також концепцією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку», - додала генпрокурор.

Як повідомлялося, 22 січня Венедіктова заявила, що прокурори всіх рівнів пройшли атестацію.