На керівні посади в САП подали документи понад 120 претендентів

Документи на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подали понад 120 кандидатів.

Про це Укрінформу повідомив член конкурсної комісії Роман Куйбіда.

«Документи подали вже понад 120 кандидатів», - сказав Куйбіда.

Він додав, що наразі це сукупна кількість претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

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За його словами, це ще не остаточна кількість кандидатів, оскільки конкурсна комісія протягом тижня очікує на надходження документів від кандидатів на керівні посади в САП, відправлених поштою.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня стартував конкурс з обрання очільника САП. Термін прийняття документів закінчується 15 лютого.

Заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

У Фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а САП очолював із моменту її створення у 2015 році.