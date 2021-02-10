Документи на керівні посади у САП подали вже понад 30 кандидатів

Документи на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подали уже понад 30 кандидатів.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу один із членів конкурсної комісії Роман Куйбіда.

"Документи подали уже понад тридцять кандидатів", - сказав він.

За його словами, станом на 10 лютого, це сукупна кількість претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

При цьому Куйбіда зауважив, що число претендентів зростає щодня, і найбільша кількість очікується в останні дні подачі документів. Термін прийому документів закінчується 15 лютого.

Водночас від обізнаного джерела агентства стало відомо, що на керівника відомства подали документи двоє прокурорів САП.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня стартував конкурс із обрання очільника САП.

Заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

У Фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а САП очолював із моменту її створення в 2015 році.