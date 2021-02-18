COVID-вакцинація: як оплачуватимуть роботу мобільних бригад

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік передбачено пакет послуг з проведення вакцинації від COVID-19: за перший місяць медзаклади, в яких створено мобільні бригади з вакцинації, отримають 8 тис/грн, в подальшому оплата здійснюватиметься за кожну введену дозу вакцини.

Про це на брифінгу розповів в.о. керівника Національної служби здоров’я Андрій Віленський, передає кореспондент Укрінформу.

“З 1 квітня 2021 року стартує Програма медичних гарантій-2021. У ній передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі й пакет послуг із проведення вакцинації. Яка роль НСЗУ - перше, перевірка закладів охорони здоров’я на предмет відповідності вимогам, які висуває НСЗУ до них, для того, щоб пересвідчитися, що вони можуть проводити вакцинацію якісну та безпечну. І далі — це оплата за надані послуги закладам протягом усього періоду, поки буде тривати кампанія з вакцинації. В перший місяць заклади, які матимуть договір з НСЗУ (це тільки ті заклади, які будуть у переліку керівника робіт із ліквідації наслідків ситуації, пов’язаної з COVID-19) отримають 8 тис. грн. І далі оплата буде здійснюватися за кожну дозу, за результати роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб - 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу”, - розповів Віленський.

Мобільна бригада, за словами Віленського, має включати одного лікаря, двох медичних сестер чи медичних братів, додатково рекомендується залучати особу, яка вводитиме дані в електронну систему охорони здоров’я та/або водія за потреби.

Медичний заклад, який хоче укласти договір на пакет із вакцинації, повинен відповідати таким вимогам: входити до переліку керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації через розповсюдження COVID-19; забезпечити дотримання холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні вакцини; мати оснащене місце проведення вакцинації від COVID-19 відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; проводити вакцинації з розділенням потоків пацієнтів і дотриманням правил епідбезпеки; забезпечити проведення двох раундів вакцинації для кожного пацієнта, якщо інше не передбачено інструкцією з виробництва вакцини від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 лютого лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу – 6 237.