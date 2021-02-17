МОЗ запустило сайт про COVID-вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами запустили окремий інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що портал vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.

«Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими розділами та мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних працівників», - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг кампанії з вакцинації в Україні.

Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу. Інформаційну підтримку для порталу надають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров'я.

В МОЗ нагадали, що в Україні вже працює інформаційний сайт - covid19.gov.ua та національний контакт-центр МОЗ з питань COVID-19. Номер гарячої лінії: 0 800 60 20 19.

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