Криклій розповів, як зростатимуть ціни на залізничні квитки — по 2% в місяць

Ціни на залізничні пасажирські перевезення будуть підвищуватися з березня – квітня, але на 2% на місяць.

Про це в ефірі програми "Здорова політика" сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ.

«Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення – я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня – квітня, по 2% у місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці, але водночас є можливість, якщо ви купуєте квиток наперед – до 40% отримувати знижки», - поінформував Криклій.

Читайте також: Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами відеоспостереження

Як повідомлялося, у лютому АТ "Укрзалізниця" анонсувала індексацію тарифів на пасажирські перевезення, зокрема, вартість плацкарту з Києва до Львова поступово до кінця року зросте зі 190 до 232 грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році завдяки бюджетній програмі буде модернізовано 100 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця", або 5% від усього пасажирського рухомого складу компанії.