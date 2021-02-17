Суспільне має збільшити присутність у соцмережах - МКІП

Суспільний мовник виконуватиме свою роль, якщо збільшить свою присутність - і в телеефірі, і в соцмережах - і якщо його дивитиметься більшість українців.

Таке переконання висловив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час міжнародного онлайн-семінару «Відповідь дезінформації: європейські підходи та стандарти», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так, рейтинги для Суспільного – не ключове, тим не менше роль Суспільного має бути важливою в інформуванні, в просвіті, в усьому іншому. Якщо Суспільне не буде дивитися в ефірі чи бачити в соціальних мережах значна частина українського суспільства, воно не виконуватиме своєї ролі, хоч яким суперякісним був би його контент. Воно має бути чимбільше присутнє і у фейсбуці, і в інших мережах», - зазначив Шевченко.

Підбиваючи підсумки дводенного онлайн-семінару, який зібрав чимало учасників і закордонних експертів, заступник міністра зауважив, що захід був на часі, виявився змістовним і практично корисним.

«Нам як міністерству було дуже цінно отримати інформацію про міжнародний досвід різних країн. Ми зафіксували багато ідей і порад. По деяких потрібна буде детальніша інформація, деякі можна одразу брати в роботу. Все те, що ми в першій розмові планували і хотіли, відбулося на сто відсотків - саме той фокус, саме ті експерти, які були потрібні», - сказав Шевченко.

Водночас він висловив переконання, що захід став корисним і для представників інших органів державної влади, для громадських організацій та медіа.

«Цей захід буде цінним внеском в розбудову системи стійкості та протидії дезінформації», - резюмував Шевченко.