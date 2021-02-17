В Україні торік усиновили 2047 дітей

В Україні у 2020 році усиновили 2047 дітей.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм-каналі повідомляє Міністерство юстиції України.

«Протягом 2020 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану внесено 2047 змін до актових записів про народження на підставі рішень судів про усиновлення», - ідеться в повідомленні.

У міністерстві поінформували, що у 1890 випадках усиновлення здійснили громадяни України, у 18 – громадяни країн СНД, у 139 – громадяни інших держав.

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Як повідомлялося, у 2019 році були усиновлені 1419 дітей, що на 61 дитину більше, ніж у 2018 році.