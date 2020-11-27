Україна вийшла на друге місце у світі за кількістю дітей, усиновлених американцями

Україна вийшла на друге місце у світі за кількістю дітей, усиновлених американцями

Укрінформ
Україна стала другою у світі країною за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на щорічну доповідь Annual Report on Intercountry Adoption Державного департаменту США, передає Укрінформ.

Зокрема, торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка.

150 дітей з усіх усиновлених до США - це підлітки від 13 до 17 років.

Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Посольство США в Києві на своїй сторінці у Твіттері відзначило, що чимало усиновлених в Україні дітей мали особливі потреби.

«Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами», - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.

Зауважується, що загалом впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується.

Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. Приміром, у 2001 році американці всиновили в Україні 1240 дітей.

Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки торік американці всиновили - 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

Серед сусідніх з Україною країн громадяни США всиновили торік: у Польщі - 6 дітей, у Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

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Як відзначається на сайті МЗС України, відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США у листопаді проводить ініціативу Місяць усиновлення. Її метою є поінформувати громадськість, що дітям та підліткам у системі державного догляду за дітьми США необхідна постійна домівка. За даними уряду США, у 2019-му році уряд країни опікувався понад 420 тисяч дітей.

Фото: Укрінформ, Голос Америки, сторінка посольства США в Твіттері

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