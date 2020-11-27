Україна вийшла на друге місце у світі за кількістю дітей, усиновлених американцями

Україна стала другою у світі країною за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на щорічну доповідь Annual Report on Intercountry Adoption Державного департаменту США, передає Укрінформ.

Зокрема, торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка.

150 дітей з усіх усиновлених до США - це підлітки від 13 до 17 років.

Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Посольство США в Києві на своїй сторінці у Твіттері відзначило, що чимало усиновлених в Україні дітей мали особливі потреби.

«Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами», - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.

У 2019 Україна стала другою країною за кількістю дітей, усиновлених громадянами США. Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами. Статистика щодо міждержавного усиновлення: https://t.co/IPQaW4rRp8 pic.twitter.com/LECkF3GLVU — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 25, 2020

Зауважується, що загалом впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується.

Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. Приміром, у 2001 році американці всиновили в Україні 1240 дітей.

Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки торік американці всиновили - 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

Серед сусідніх з Україною країн громадяни США всиновили торік: у Польщі - 6 дітей, у Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

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Як відзначається на сайті МЗС України, відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США у листопаді проводить ініціативу Місяць усиновлення. Її метою є поінформувати громадськість, що дітям та підліткам у системі державного догляду за дітьми США необхідна постійна домівка. За даними уряду США, у 2019-му році уряд країни опікувався понад 420 тисяч дітей.

Фото: Укрінформ, Голос Америки, сторінка посольства США в Твіттері